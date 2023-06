Début des pourparlers de la Commission binationale germano-sud-africaine

La sécurité énergétique, le changement climatique et les questions géopolitiques affectant l’Afrique et l’Europe devaient dominer les pourparlers entre les ministres des Affaires étrangères sud-africain et allemand à Pretoria mardi.

Annalena Baerbock était en visite de deux jours en Afrique du Sud pour assister à la Commission binationale germano-sud-africaine. Il a été créé en 1996 pour encadrer la coopération binationale à l’initiative de Nelson Mandela.

S’exprimant avant leurs entretiens, la ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, a déclaré qu’il était “clair que notre relation est très substantielle, très diversifiée et qu’elle profite à notre peuple de diverses manières”.

La réunion a lieu alors que l’Afrique du Sud est aux prises avec des critiques sur sa position neutre sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, refusant de condamner la Russie et appelant plutôt au dialogue entre les pays belligérants.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a récemment fait partie d’une mission de paix des dirigeants africains pour s’entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le président russe Vladimir Poutine à Kiev et à Moscou, respectivement.

La guerre a considérablement affecté la sécurité alimentaire et les prix du pétrole, l’Afrique faisant partie des pays les plus touchés.

« Pour que ces souffrances cessent, la guerre doit cesser. Pour que la guerre se termine, la Russie doit arrêter les bombardements et retirer ses soldats. Cette guerre est une attaque contre la charte de l’ONU, contre les règles mêmes qui nous lient et nous protègent tous », a déclaré Baerbock.

L’Afrique du Sud devrait également accueillir une réunion sur les BRICS à Johannesburg en août, une décision qui a placé le pays dans un dilemme diplomatique face à la pression des pays occidentaux et des États-Unis pour arrêter Poutine pour crimes de guerre présumés liés à la guerre en Ukraine.

Poutine fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale et l’Afrique du Sud subit des pressions pour l’arrêter en tant que signataire du Statut de Rome qui a formé la cour.

Les récentes allégations des États-Unis selon lesquelles l’Afrique du Sud aurait fourni des armes à la Russie par le biais du navire russe Lady R, qui a accosté en Afrique du Sud en décembre de l’année dernière, ont également détérioré les relations entre l’Afrique du Sud et les États-Unis, une allégation que l’Afrique du Sud a démentie.

L’Allemagne est l’un des partenaires internationaux les plus stratégiques de l’Afrique du Sud et la troisième source de touristes étrangers dans le pays.