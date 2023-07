EXCLU - Alain Delon : sa dame de compagnie arrêtée devant chez lui, cette scène rocambolesque

Anthony, Alain-Fabien et Anouchka avaient déposé plainte contre Hiromi Rollin pour et maltraitance animale. Mais celle-ci ne l’aurait pas entendue de cette oreille. Selon les informations de Gala, le 5 juillet dernier, la compagne du comédien “se serait même introduite dans la propriété, fermée à double tour, en escaladant un grillage et se serait sérieusement blessé la main. A ce moment-là, un homme de la sécurité l’a reconduite à la sortie”. c’est à ce moment-là qu’elle a été raccompagnée par les gendarmes, criant même au viol face aux pompiers.