Guerre en Ukraine : l’Europe adopte un quatrième train de sanctions contre la Russie

De nouvelles sanctions européennes ciblant Moscou sont entrées en vigueur mardi. Visant les exportations de produits de luxe, elles concernent surtout des oligarques du régime.

Plus de grands crus classés, de champagne haut de gamme, de truffes, de bijoux, de diamants, de cigares, de vêtements de marque, de smartphones ou de grosses berlines à destination de la Russie : de nouvelles sanctions européennes visant la Russie sont entrées en vigueur mardi 15 mars. Elles sont recensées dans une longue liste – quatorze pages – publiée au Journal officiel de l’Union européenne (UE).

L’interdiction de ces exportations qui, selon la Commission, représentent annuellement 3,5 milliards d’euros, vise surtout des oligarques du régime. Quinze d’entre eux, magnats de l’industrie, de la finance et des médias, ont vu leur nom ajouté à la liste des 862 personnalités ciblées par les trois trains de mesures restrictives déjà décidées par l’Union, à la suite de la guerre en Ukraine déclenchée par le président Vladimir Poutine depuis le 24 février. Leurs avoirs sont gelés, ils sont interdits d’entrée dans l’UE et aucun Européen ne peut mettre des fonds à leur disposition.

Le plus célèbre des oligarques dans le collimateur de l’UE est le multimilliardaire Roman Abramovitch, propriétaire notamment du groupe sidérurgique et minier Evraz et, depuis dix-neuf ans, du club de football londonien de Chelsea. Ses avoirs avaient déjà été gelés par le gouvernement britannique. « Il a eu un accès privilégié au président [russe] et a maintenu de très bons contacts avec lui. Cette relation l’a aidé à préserver sa richesse considérable », note le Journal officiel.

Parmi les autres hommes d’affaires visés parce qu’ils fournissent des revenus considérables au régime de Poutine, on trouve German Khan et Alexeï Kouzmitchev, actionnaires d’Alfa Group, la plus importante société d’investissement du pays. Viktor Rachnikov, propriétaire du producteur d’acier MMK, est également ciblé, ainsi que Vladimir Rachevski, dirigeant d’EuroChem Group, producteur mondial d’engrais, présent dans 40 pays – dont la France –, et Suleyman Kerimov, propriétaire du groupe pétrolier Nafta Moskva. Konstantin Ernst, PDG de la télévision Pervy Kanal (« première chaîne »), fait quant à lui partie de ceux qui sont accusés de diffuser le discours biaisé du Kremlin sur la guerre en Ukraine.

L’absence d’un nom, celui d’Oleg Deripaska, étonne. D’autant que le fondateur de Basic Element, l’un des plus grands groupes industriels russes, et dirigeant du géant de l’aluminium Rusal a déjà été sanctionné par le Royaume-Uni. « Chaque pays a ses raisons et tient compte des avoirs qui sont localisés chez lui », explique une source bruxelloise.

