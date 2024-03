JO paris 2025: les dessous de la distribution d’une impressionnante quantité de préservatifs aux athlètes

Pas moins de “300.000 préservatifs” (masculins et féminins) seront disponibles dans le village olympique du 26 juillet-11 août 2024, a assuré à Sky News Laurent Michaud, directeur du village. Pour que : « chaque athlète puisse en utiliser… deux par jour durant la durée des Jeux. Selon Paris 2024, le chiffre sera en réalité plus proche de 230.000 préservatifs (200.000 préservatifs masculins, 20.000 préservatifs féminins et 10.000 digues buccales).

C’est une préoccupation à chaque édition. Les sportifs de Paris 2024 auront tout le loisir de s’adonner aux actes charnels qu’ils désirent. La question de leur activité sexuelle et leur protection, constitue un sujet de préoccupation pour les organisateurs.

“Ce qu’on constate indépendamment des JO, c’est plutôt une recrudescence de la prévalence des infections sexuellement transmissibles dans la population”, explique Laurent Dalard, qui s’occupe de coordonner les premiers secours et les risques sanitaires pour le comité d’organisation des JO de Paris

Ce n’est pas un fait nouveau, puisse que, près de 100.000 préservatifs avaient été mis à la disposition des athlètes lors des Jeux de Londres 2012, 70.000 à Sydney en 2000, ou encore 160.000 à Tokyo 2021 en dépit de la crise sanitaire.