La commission du Congrès appelle les États-Unis à se préparer pour une guerre simultanée avec la Russie et la Chine

La commission du Congrès a appelé les États-Unis à accélérer la modernisation de son armement et améliorer ses armes nucléaires dans l’optique d’une guerre sur deux fronts contre la Russie et la Chine.

La commission a rendu son rapport la semaine dernière et a mentionné le contexte mondial totalement différent de celui connu durant les « jours les plus sombres de la Guerre Froide » comme argument pour renforcer la production militaire américaine.

La panel, composé de démocrates et républicains, exhorte désormais Washington à prendre des mesures appropriées pour faire face aux menaces actuelles.

On peut lire dans le rapport : « Aujourd’hui, les États-Unis sont sur le point d’avoir non pas un, mais deux adversaires nucléaires, chacun ayant l’ambition de changer le statu quo international, par la force, si nécessaire : une situation que les États-Unis n’ont pas anticipée et à laquelle ils ne sont pas préparés. »

Malgré tout, la commission précise que le risque de conflit nucléaire restait « faible » mais pas « inévitable ».