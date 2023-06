La Russie affirme avoir repoussé une vaste «offensive» ukrainienne, Kiev reste silencieux

Dans un communiqué, la Russie a affirmé avoir repoussé ce lundi « une offensive ukrainienne de grande envergure » dans le Donbass. Kiev, de son côté, a confirmé lundi mener des « actions offensives » dans certains secteurs du front, revendiquant des gains près de la ville dévastée de Bakhmout dans l’Est.

« Le matin du 4 juin, l’ennemi a lancé une offensive de grande envergure dans cinq secteurs du front dans la direction du sud de la région de Donetsk », a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué, sans préciser le lieu exact de la bataille. « L’ennemi n’a pas atteint son but, il n’a pas réussi », a-t-il ajouté. Dans un second communiqué, on peut lire que les forces ukrainiennes, selon les Russes, ont subi des pertes importantes aux abords de la localité de Neskoutchné, dans la région de Donetsk, et de celle de Novodarivka, juste à la frontière entre cette même région et celle plus méridionale de Zaporijjia. Des informations invérifiables de manière indépendante.

En complément de ces affirmations, les Russes ont diffusé une vidéo montrant ce qui est présenté comme des blindés ukrainiens filmés depuis les airs en train d’être détruits par les forces russes.

Toujours selon le ministère russe de la Défense, l’armée ukrainienne a mené cette offensive dans plusieurs endroits du Donbass au moyen de six bataillons mécanisés et de deux bataillons de chars.

Des positions russes auraient également été attaquées dans la région de Zaporijjia, Ce lundi matin, « les forces ukrainiennes ont lancé une attaque, et de plus grande envergure qu’hier (…). La situation est alarmante », a indiqué Vladimir Rogov, un responsable d’occupation russe dans la région, cité par l’agence officielle TASS.

Incursions en Russie

De leur côté, les autorités ukrainiennes sont silencieuses quant à ces affirmations. Elles interviennent alors que Kiev affirme depuis des mois préparer une grande contre-offensive contre les forces russes dans le but de récupérer les pans de territoires perdus. Dans une vidéo publiée dimanche, l’armée ukrainienne a semblé appeler les soldats à garder le silence et a déclaré qu’il n’y aurait pas d’annonce sur le début de cette offensive.

Outre la ligne de front du Donbass, des combats ont aussi éclaté dimanche en Russie, dans la région de Belgorod entre l’armée russe et des combattants russes pro-ukrainiens, selon le gouverneur régional. Les villages proches de la frontière ont été intensément bombardés par l’Ukraine depuis une semaine, forçant des milliers de personnes à fuir vers Belgorod, la grande ville de la région. Au total, au moins sept personnes sont mortes dans la région.