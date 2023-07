L’attaque, ce mardi 4 juillet, a visé des sites près de Moscou et dans sa région, et perturbé le fonctionnement de l’aéroport international de Vnoukovo.

« Ce matin, on a empêché une tentative du régime de Kiev de commettre un acte terroriste avec cinq drones » visant des sites dans la région de Moscou et à l’extrémité de la capitale russe, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Quatre drones ont été détruits par la défense antiaérienne près de la capitale et le cinquième a été neutralisé par des « moyens de guerre électronique », avant de s’écraser dans la région de Moscou, selon la même source.

L’attaque n’a fait de victimes ni de dégâts, a souligné le ministère. « Toutes les attaques ont été repoussées par la défense antiaérienne, tous les drones détectés ont été neutralisés », s’est félicité sur Telegram le maire de Moscou, Sergueï Sobianine.

Selon les services de secours cités par l’agence de presse publique RIA Novosti, l’un des drones a été neutralisé près de Koubinka, située à une quarantaine de kilomètres de l’aéroport moscovite de Vnoukovo dont le fonctionnement a été brièvement perturbé en raison de l’attaque. L’aéroport de Vnoukovo, où plusieurs vols ont été redirigés vers d’autres aéroports dans la matinée, a « repris son travail » à 5h TU, selon l’Agence russe de transport aérien (Rosaviatsia).

« Acte terroriste »

Après l’attaque, la diplomatie russe a dénoncé un « acte terroriste » de Kiev. « Une tentative du régime de Kiev d’attaquer une zone où sont situés des sites d’infrastructure civile, y compris un aéroport qui accueille, à propos, des vols internationaux, c’est un nouvel acte terroriste », a déclaré sur Telegram la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

Compte tenu que le président ukrainien Volodymyr « Zelensky commet ces actes terroristes à l’aide des armes livrées par l’Occident ou achetées avec du financement occidental, il s’agit du terrorisme international », a-t-elle affirmé.

Le 21 juin, la Russie avait annoncé avoir neutralisé trois drones dans la région de sa capitale, dont deux près d’une base militaire, accusant Kiev d’être derrière cette attaque. Début mai, deux drones avaient visé le Kremlin à Moscou, et d’autres appareils avaient touché des immeubles de la capitale russe à la fin du même mois. Les forces ukrainiennes ont lancé début juin une opération d’envergure destinée à reprendre les territoires occupés par la Russie, mais les gains restent pour le moment limités.