“Si le gouvernement et les détenteurs de permis [de chasse] ne peuvent pas garantir le respect des exigences en matière de bien-être [conformément à la loi islandaise sur le bien-être animal], cette activité n’a pas d’avenir.”

Hvalur, la dernière société de chasse à la baleine en activité dans le pays, a déjà annoncé que cette saison serait la dernière en raison d’une baisse des bénéfices. La saison de chasse à la baleine en Islande s’étend de la mi-juin à la mi-septembre et ne reprendra probablement pas après le mois d’août.

Combien de baleines sont tuées chaque année en Islande ?

Les quotas actuels permettent de tuer 209 rorquals communs – le deuxième mammifère marin le plus long après la baleine bleue – et 217 petits rorquals chaque année. Mais les prises ont diminué ces dernières années en raison de la baisse de la demande de viande de baleine.

La majorité de la population désapprouve désormais cette pratique. Selon une enquête récente menée par l’institut Maskina, 51 % de la population islandaise est opposée à la chasse à la baleine, contre 42 % il y a seulement quatre ans.

Selon un rapport de l’Autorité alimentaire et vétérinaire islandaise, le temps nécessaire à la mise à mort d’une baleine est contraire à la législation du pays. Des vidéos récemment publiées par l’organisation ont révélé qu’une chasse à la baleine en 2022 avait duré cinq heures.

Un rapport indépendant publié le mois dernier par l’Autorité alimentaire et vétérinaire islandaise – commandé par la ministre Svandis Svavarsdottir – a révélé que certaines baleines tuées lors de chasses islandaises avaient mis jusqu’à deux heures pour mourir. Selon ce rapport, 41 % des baleines souffrent énormément plus de dix minutes en moyenne avant de mourir.

L’organisation caritative de protection des animaux Humane Society International (HSI) Europe a salué une “étape majeure dans la conservation des baleines“. Pour Ruud Tombrock, son directeur exécutif Europe, “il n’existe aucun moyen humain de tuer une baleine en mer. Nous demandons donc instamment au ministre de rendre cette interdiction permanente“.

Les baleines sont déjà confrontées à de nombreuses menaces dans les océans, qu’il s’agisse de la pollution, du changement climatique, de l’enchevêtrement dans les filets de pêche ou de collisions avec les navires.

Une activité en déclin en Islande

La chasse à la baleine est en déclin en Islande depuis quatre ans, et le gouvernement pourrait complètement mettre fin à la pratique d’ici 2024. La demande de viande de baleine islandaise a considérablement diminué depuis 2019, lorsque le Japon – le principal marché de l’Islande – a repris la chasse à la baleine à des fins commerciales après une interruption de trois décennies. Les chasses sont également devenues plus coûteuses avec l’extension d’une zone côtière interdite à la pêche, obligeant les baleiniers à aller plus au large.

L’Islande, la Norvège et le Japon sont les seuls pays qui autorisent aujourd’hui la chasse à la baleine, avec les îles Féroé, l’archipel autonome du royaume du Danemark.