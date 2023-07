Ironie de l’histoire. Le grand Breaking News que la région du Maghreb attend des jours-ci concerne la possible évolution de la relation entre Rabat et Paris vers une éclaircie et un réchauffement. Les relations entre les deux pays ont atteint un niveau glacial tel que les observateurs sont astreints à guetter la moindre hirondelle qui annoncerait le retour du printemps entre les deux pays.

Une de ces hirondelles fut les dernières sorties médiatiques du nouvel ambassadeur français à Rabat, Christophe Lecourtier. L’homme semble habité par une noble passion, celle de recoudre les fils du dialogue politique en panne entre les deux pays. Il y a rencontré toute son énergie et son talent.

Mais par un effet ricochet involontaire, plus l’ambassadeur tente de magnifier cette relation d’exception entre le Maroc et la France, plus il tente d’en décrire les ressorts historiques imperturbables, plus il donne raison à l’amertume marocaine de voir un pays si proche, avec lequel les intérêts et les destins sont profondément imbriqués, préférer l’hésitation et l’indécision là où la conjoncture internationale nécessite une nette clarification.

Signe des temps de crise entre les deux pays, le dialogue politique à haut niveau est quasi inexistant. Pas d’ambassadeur marocain à Paris depuis de longs mois. A l’exception de l’ambassadeur Lecourtier qui se démène comme un beau diable pour remplir sa mission de rétablir les ponts entre les deux pays, ni le Quai d’Orsay que dirige Catherine Colonna, ni l’Élysée où se conçoit et se fabrique la politique étrangère de la France, ne semble pas reconnaître l’importance et l’impact de cette crise.

Ces deux pôles du pouvoir français semblent s’accommoder de l’existence de cette crise partant d’une réalité en apparence rassurante, l’essentiel du moteur de la coopération économique n’a pas été touché.

Cette relation glaciale entre Rabat et Paris est aujourd’hui dans l’attente de signaux d’éclaircies. Sauf à penser que le président Emmanuel Macron a pris la décision stratégique de sacrifier sa relation avec le Maroc, il ne peut ignorer les récentes évolutions qui invalident sa perception des rapports avec le Maghreb basé sur son tropisme algérien.

Le président algérien Abdelmajid Tebboune sur lequel Emmanuel Macron a tout misé semble avoir coché les cases d’un pays antagoniste aux intérêts de la France. Récemment lors de sa visite à Moscou, le président algérien a remis les clefs du pays à Vladimir Poutine et a explicitement mis son pays sous parapluie protecteur russe. Sur la question extrêmement sensible pour Paris du Sahel, Alger a publiquement accroché ses wagons à ceux des Russes dont l’obsession non dissimulée est de préparer le dégagement de l’influence de la France de cette région.

Récemment, le régime algérien a ouvertement mis de l’huile sur le feux des violentes manifestations nocturnes qui ont secoué la France. A part quelques prises de position de certains leaders de Paris, la France officielle s’est enfermée dans un silence mutique. Un gouvernement étranger, fut-il algérien, n’a pas à s’immiscer de cette manière dans des événements français au point de suggérer cette sordide impression d’en être un des acteurs essentiels.

Devant cette situation qui invalide ses choix, Emmanuel Macron se doit de revoir l’agenda de ses priorités. Va-t-il, contre toute logique politique, s’entêter à parier sur un régime algérien à bout de souffle et dont les choix et la pratique du pouvoir sont aux antipodes des valeurs et intérêts français ? Ou va-t-il corriger le tir en préparant les conditions d’un vrai réchauffement des relations entre la France et le Maroc ?.

Aujourd’hui signe qui ne trompe pas sur le niveau de détérioration de leurs relations, les deux pays sont incapables de programmer des visites d’Etat du président Macron au Maroc et du Roi Mohammed VI à Paris.

Cet ax aujourd’hui frigorifié a besoin d’un déclic pour le réchauffer et il peut venir que de l’Elysée sur une question cruciale pour le Maroc, l’affaire du Sahara. Au lieu de continuer à dire que la solution de l’autonomie est une de solution à la crise du Sahara, il est simplement demandé à Paris de la considérer comme l’unique solution comme les voisins espagnols et allemands l’ont déjà fait et relancé à travers cela leurs partenariats stratégiques avec le Maroc.

Paris doit absolument envoyer des messages en ce sens si la diplomatie française veut mettre fin à cet hiver glacial qui risque de geler tout sur son passage.