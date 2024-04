Politique béninoise : qui est prof. Fassinou Crespin?

Le Professeur Fassinou a démontré son expertise dans plusieurs pays. Il a occupé des postes de haute responsabilité, tels que Chief Medical Officer au Children’s Hospital en Sierra-Leone sous l’égide de l’organisation internationale World Hope International (ONG américaine) de juillet 1998 à février 2002, et en tant que volontaire des Nations-Unies au Kosovo et en Irak de mars 1995 à mai 1998.

Médecin généraliste à l’Hôpital de Porto-Novo en 1994 et interne des Hôpitaux au Centre National Hospitalier Universitaire de Cotonou en 1993, il est également le Président Fondateur de Children’s Hope International/Africa depuis sa création en 2002.

Grâce à son activisme social, cette organisation internationale est désormais présente dans 16 pays, dont le Sénégal, le Bénin, le Rwanda, l’Afrique du Sud, le Liberia, la Sierra-Leone, l’Ouganda et la Côte d’Ivoire, confirmant ainsi son engagement en faveur de la cause des enfants pour une Afrique prospère et solidaire.

Avec pour objectif de mettre en pratique ses connaissances théoriques et d’apporter son savoir-faire et son dynamisme au sein des Nations, le Professeur Crespin se concentre sur la réinsertion sociale des enfants vulnérables.

Ses actions humanitaires, largement saluées, ont mobilisé des partenaires nationaux et internationaux à ses côtés. En tant que figure respectée, il exerce probablement une influence significative sur les communautés, en particulier sur la jeunesse africaine, mobilisant ainsi plusieurs centaines de volontaires autour de sa cause.

Tous adhèrent aux valeurs humaines promues par Children’s Hope International/Africa, notamment le respect, l’acceptation, la considération, l’appréciation, l’accueil, l’ouverture, l’entraide, la réciprocité, la solidarité, l’écoute, la bienveillance, l’empathie, la fraternité, l’affection et l’amour envers autrui, valeurs jugées indispensables par M. Fassinou pour la construction d’une société stable et prospère.