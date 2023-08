Quand le racisme en France s’attaque aux Juifs et Bouddhistes après l’Islam

Les crises dont souffre la France sous la présidence d’Emmanuel Macron n’ont de cesse de se poursuivre, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’Hexagone. On assiste en France aux dangers du racisme envers les citoyens de religion musulmane, que l’actuel président alimente par ses prises de position et ses déclarations polémiques.

Ajouter à cela et toujours sur le plan intérieur, les troubles sociaux qui résultent de la politique macronienne, la société française n’en a pas fini avec ses déboires. Et quand Macron s’attaque à l’Islam en fermant arbitrairement associations, écoles, mosquées, intrusions récurrentes dans le culte musulman, mesures répressives contre des imams avec sa loi dite « séparatisme » une nette marque du recul des libertés de culte, de conscience et d’association en France, on peut dire que l’on se dirige vers la totale.

La France de Macron n’est peut-être pas tout à fait une dictature, mais elle n’est pas non plus ce grand pays de liberté et des droits de l’homme, comme d’aucuns aiment à le répéter ad nauseam. Mais sous les deux mandats d’Emmanuel Macron, la France a basculé dans un autoritarisme qui cible en particulier les musulmans. Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman (CFCM) et président de l’Union des mosquées de France (UMF, fédération de mosquées), a mis en garde contre le danger de l’escalade du discours raciste adopté par l’extrême droite contre les musulmans en France, ainsi que les dangers des idéologies fondées sur le rejet de l’autre, avertissant que ces derniers qui ciblent actuellement les musulmans peut affecter le reste des minorités existantes.

Ces mises en garde du Conseil français du culte musulman sur le danger de racisme à l’égard des musulmans en République française sont intervenues après les déclarations de l’auteur compulsif de propos antisémites qui a provoqué la dissolution de l’organisation catholique radicale « Civitas », l’écrivain complotiste français Pierre Hillard. En effet, lors d’une rencontre avec, Civitas, il avait exprimé contre les immigrés des positions racistes, décrivant les Juifs, les Musulmans et les Bouddhistes comme des épithètes diffamatoires. Il s’était déclaré également comme partisan d’une déchéance de nationalité pour les juifs, il incitant ainsi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin à enclencher la dissolution du mouvement catholique intégriste.

Le CFQM a déclaré que ce déchaînement qui consistait à attaquer Juifs, Musulmans et Bouddhistes, ainsi que les immigrés, « confirme une chose, c’est qu’à travers la promotion continue d’idées et d’individus on exploite des questions telles que l’identité nationale ou l’immigration“. Ces discours que d’aucuns pensaient appartenir au passé, sont ressuscités sous une forme ultime : le racisme contre les musulmans en France qui a atteint son paroxysme sous la présidence d’Emmanuel Macron. En effet tout au long de ses mandats la présidence française, n’a eu de cesse de lancer, à de nombreuses reprises, de sévères critiques contre les musulmans. Pire cette question du « musulman vilain petit canard noir » il en a fait un credo pour gagner un second mandat présidentiel en adoptant le discours de l’extrême droite.

Le Conseil français du culte musulman a estimé que l’extrême droite en France, contrairement à ce que certains prétendent, « n’a pas changé en termes de profondeur et de contenu », et que « tout ce qu’il y a, c’est que les cibles de son discours peuvent différer d’une période de temps à l’autre ». La base intellectuelle restera cependant la même, « le rejet et la haine de l’autre, simplement parce qu’il est différent ». Le CFQM a averti que les déclarations controversées de Pierre Hillard « sont un nouvel avertissement à toutes les forces vives de la nation, face aux idéologies racistes, quel que soit le groupe ethnique ou religieux visé, nous devons être vigilants et veiller à ne pas tomber dans toute forme de crédulité ».

Ahmed Noureddine, expert marocain en relations internationales, a indiqué à Hespress que le communiqué du Conseil français du culte musulman « porte une mise en garde explicite contre l’escalade des discours de haine et de racisme contre les citoyens français de confession musulmane, et contre les étrangers et les immigrés en général ». Noureddine a souligné que le conseil, qui est dirigé par le Marocain Mohammed Moussaoui, qui est l’élu des associations et organisations représentant divers segments de musulmans en France, « avait été ciblé et combattu par le président Emmanuel Macron, qui a cherché à dissoudre le CFCM au plus fort de la crise silencieuse entre Rabat et Paris ».

Tant et si bien que son administration a même réagi en déposant une plainte devant la justice française. L’expert en relations internationales a déclaré : « Le président Macron s’est un temps battu contre le Conseil français du culte islamique, bien qu’il le considérait comme seul représentant officiel de tous les musulmans français auprès de l’Etat français, mais il s’est empressé de se rapprocher de l’administration de la Mosquée de Paris, proche de l’Algérie.