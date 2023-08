Russie: Les décès de Prigojine et de Outkine confirmés

Prigojine et Outkine étaient à bord de l’avion Embraer qui s’est écrasé (Rosaviatsia)

MOSCOU, 23 août 2023 /TASS/. L’agence russe du transport aérien Rosaviatsia a publié les noms de tous les passagers et membres d’équipage qui se trouvaient à bord de l’avion Embraer qui s’est écrasé dans la région de Tver, parmi eux figurent Evgueni Prigojine et Dmitri Outkine, indique un communiqué de Rosaviatsia.

Sergueï Propoustine, Evgueni Makarian, Alexandre Totmine, Valeri Tchekalov, Nikolaï Matiousseïev se trouvaient également à bord.

« Le vol Embraer-135 (EBM-135BJ) a été effectué sur la base d’une autorisation pour l’utilisation de l’espace aérien délivrée conformément à la procédure établie », a fait savoir Rosaviatsia.