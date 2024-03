Soudan : 90 % des personnes menacées de faim inaccessibles (Pam)

Le Programme alimentaire mondial (Pam) confirme la forte dégradation de la situation humanitaire au Soudan. Sur sa page X (Twitter), l’organisation a indiqué le 6 mars 2024 que 90 % des Soudanais qui ont urgemment besoin de son aide sont dans des zones inaccessibles du fait de l’intensité des combats. ” Si les combats ne s’arrêtent pas, la guerre au Soudan risque de devenir la plus grande crise alimentaire au monde. À l’heure actuelle, 90 % des personnes confrontées à des niveaux d’urgence liés à la faim au Soudan se trouvent coincées dans des zones largement inaccessibles au PAM “, peut-on lire sur le réseau social.

Quelques heures plutôt, la patronne du Pam, Cindy McCain, est allée à la rencontre des réfugiés soudanais au Soudan du Sud et à indiqué que “plus de 600 000 personnes ont traversé la frontière depuis le Soudan pour fuir la guerre, et des milliers d’autres fuient chaque semaine “.

Cindy McCain d’ajouter que le Pam ne peut aider que moins de 40 % de ceux qui ont un besoin urgent d’ aide au Soudan du Sud. “Nous avons besoin de 400 millions de dollars pour la réponse régionale au Soudan afin d’endiguer la vague de faim”.

Cet appel est d’autant pressant que la situation n’est guère reluisante pour le voisin qui accueille ces certaines de réfugiés. Puisqu’au dire de la Directrice exécutive du Pam, “Le Soudan du Sud était déjà confronté à sa propre crise alimentaire, avec plus de 7 millions de personnes confrontées à une faim extrême”. “Le monde est depuis longtemps ami des peuples soudanais et sud-soudanais – ce n’est pas le moment de s’en détourner”.