Suède : violences entre pro et anti-régime érythréen

Des dizaines de personnes ont été blessées, dont huit grièvement.

L’enquête se poursuit après qu’une émeute a éclaté lors d’un festival culturel érythréen à Stockholm, en Suède. Des dizaines de personnes ont été blessées, dont huit grièvement, alors que plus de 100 ont été arrêtées lors d’affrontements entre les factions pro et anti-régime érythréen jeudi.

Des opposants au gouvernement ont pris d’assaut l’événement, brulant des tentes et des voitures . Les détracteurs du festival affirment qu’il promeut une vision positive des dirigeants autoritaires de l’Érythrée.

Cet événement annuel est organisé depuis les années 1990. La police décidera s’il doit être autorisé à se poursuivre à l’avenir.