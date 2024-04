Togo: les élections législatives et régionales du 20 Avril reportée à une date inconnue

C’est l’une des décisions phares prises à l’issue de la rencontre tenue entre le Président Faure Gnassingbé et le Bureau de l’Assemblée nationale, ce mercredi 3 avril 2024. Le Togo subit ainsi le deuxième report des législatives après le premier décalage d’une semaine par le Président de la République.

