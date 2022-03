Tunisie : «Nombre record» de migrants mineurs arrivés en Italie depuis la Tunisie

Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), une ONG spécialisée dans la question migratoire, a dévoilé mercredi 16 mars à Tunis son rapport pour l’année 2021. Ce rapport indique une baisse du nombre de migrants en départ de la Tunisie vers l’Italie, mais la part de mineurs a augmenté: parmi eux, entre 70 % et 80 % sont originaires d’Afrique subsaharienne.

En 2021, 15 671 migrants illégaux, dont 584 femmes, ont réussi la traversée de la méditerranée pour atteindre le sol italien depuis les côtes tunisiennes. 54 %, de ceux qui sont arrivés en Italie sont des subsahariens, précise le rapport.

Parmi eux, le nombre de mineurs s’est élevé à 2 730 dont une majorité de non accompagnés : au nombre de 544 en 2017, ces derniers étaient 2 076 en 2021. « C’est un nombre record », selon l’organisation par le biais de son porte-parole, Romdhane Ben Amor.

La Tunisie est un pays de passage pour les migrants subsahariens. Les conditions de la traversée y sont moins dangereuses qu’en Libye.

Le chiffre de ceux qui ont été interceptés en mer en 2021 s’élève à 25 657, soit près du double par rapport à l’année précédente.

Le rapport du Forum tunisien des droits économiques et sociaux s’attarde longuement sur les raisons qui poussent ces migrants à quitter leur pays : elles sont liées à la « détérioration de la situation socio-économique » en Afrique.

Dans le cas spécifique de la Tunisie, le rapport met en cause la pandémie, la corruption, la pauvreté, le chômage – surtout chez les jeunes de moins de 24 ans -, l’oppression lors des protestations, le déficit de la démocratie, ou encore les atteintes à la liberté et aux droits de l’homme, et enfin la grande déception qui a touché toutes les classes sociales depuis la révolte de 2011.

Près de 1 300 migrants ont été portés disparus en 2021 ou sont morts noyés en Méditerranée, selon des statistiques du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), des Nations unies.

Comments

comments