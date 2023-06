Une reprise économique grâce à la FinTech ? [Business Africa]

Les entreprises de la FinTech utilisent la technologie numérique pour relever les défis dans les domaines de la santé, de l’agriculture et du commerce électronique. De nombreux pays d’Afrique cherchent des moyens de faire croître leurs économies pour surmonter le ralentissement de l’ère pandémique et la vulnérabilité de la dette.

Sopnendu Mohanty, président du conseil d’administration d’Elevandi et Chief FinTech Officer de l’Autorité monétaire de Singapour, nous a rejoints en studio pour nous faire part de ses réflexions sur le partenariat Sud-Sud et sur la manière de stimuler l’économie numérique dans les pays africains.

Afrique du Sud : le vol de bétail coûte plus de 100 millions de dollars aux agriculteurs

Les éleveurs sud-africains s’inquiètent des vols de bétail perpétrés par un syndicat du crime organisé transfrontalier. Les pertes annuelles liées au vol de bétail dans le pays sont estimées à plus de 100 millions de dollars américains. Alors que ce problème persiste, les éleveurs ont misé sur la technologie et les applications pour suivre le bétail en temps réel.

Cryptomonnaies contre régulateurs

Cette semaine, le Nigeria a interdit les opérations de Binance dans le pays, poursuivant une tendance où les régulateurs du monde entier ont été réticents à adopter les monnaies numériques. Le Nigeria a particulièrement joué au chat et à la souris avec les monnaies numériques, qui sont populaires auprès de sa population jeune et technophile.