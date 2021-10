2 octobre-La journée internationale de la non-violence décrété par l’ONU

Il aura marqué l’histoire de l’humanité par ses actions et ses actes en faveur de la paix. Philosophe de renom et homme de paix irrécusable, Mahatma Gandhi aura été un modèle pour l’humanité dont le nom est et demeure incontestablement associé à la non-violence.

L’ONU décrète chaque année, la journée du 2 octobre en son honneur : la journée internationale de la non-violence.

La journée du 2 octobre est consacrée dans le monde à la non violence et aux actions militant dans ce sens. C’est donc la journée internationale de la non-violence. C’est L’ONU qui l’a décrétée depuis 2007.

L’organisation des nations unies a choisi cette date en référence à la date de naissance du précurseur de de la non-violence, de nationalité indienne dénommé Mahatma Gandhi. Ce dernier naquit le 2 octobre 1869.

Ainsi, chaque année dans le monde, cette journée est observée par des actions de paix et des célébrations notamment en Inde, avec la fête nationale dénommée Ghandi Jayanti en l’honneur de la paix et la non-violence.

Selon, Jean-Marie Mueller de L’INRC au Canada : « Opter pour la non-violence, c’est refuser l’allégeance que la violence exige de l’homme afin de devenir maître de son propre destin.»

Si la violence fait peur aux peuples, la non-violence fait encore plus peur aux gouvernants et aux bourreaux.

La non-violence, c’est revendiquer sans armes aucune, ni brutalité, juste avec ses idéaux et ses mots. Mieux, c’est se donner corps et âme pour empêcher les violents, d’agir. L’homme deTian’amen en Chine aura également été une figure de Proue de la non-violence, en empêchant la progression des chars de guerre.

En Côte d’Ivoire, la journée du 2 octobre passe quasiment inaperçue.

Elle devrait pourtant servir pour conscientiser faire l’objet de plus de propagande, afin d’instruire les ivoiriens aux valeurs prônées par cet artisan de la paix, qui fut Mahatma Ghandi.

Ces actions, militant en faveur de la paix et la non-violence ont fait de l’Inde une nation forte où la paix entre les communautés de plusieurs millions de personnes, semble indéracinable.

Elles vivent ensemble dans la cohésion sociale malgré la présence des castes encore contestées.

Mahatma Gandhi reste de demeurera comme bien d’autres, de grands artisans de la paix et de la non-violence dans leurs nations respectives.

JMD

