24 mois de prison pour l’agresseur du policier ivoirien

Dans l’affaire du policier ivoirien giflé par un ressortissant tunisien, la justice a rendu son verdict. L’agresseur a écopé d’une peine de prison, assortie d’amendes.

Le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a rendu son verdict dans l’affaire impliquant un ressortissant tunisien ayant giflé un policier ivoirien. L’affaire avait ému toute la toile ivoirienne, suscitant de vives indignations.

Le procès prévu à cet effet a eu lieu ce vendredi 13 mars. L’agresseur a été condamné à 24 mois de prison, et doit payer 400.000 FCFA, dont 300.000 Fcfa d’amende, et 100.000 Fcfa à titre de dommages et intérêts. Les juges ont retenu contre lui les charges d’”excès de vitesse, mise en danger de la vie d’autrui, violence et voie de fait sur des agents dans l’exercice de leur fonction, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 05 jours d’arrêt de travail”.

afrikmag.com

Comments

comments