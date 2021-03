Côte d’Ivoire: acquittement du Woody et Charles Blé Goudé, la déclaration de Michel Gbagbo

Dans l’affaire opposée, la procureure Fatou Bensouda et l’ex-président Laurent Gbagbo et son ministre de la jeunesse Charles Blé Goudé connaît un autre rebondissement. Pour rappel, le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance I a acquitté M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l’humanité prétendument perpétrés en Côte d’Ivoire en 2010 et 2011. Le 16 septembre 2019, le Procureur Fatou Bensouda a déposé un appel contre cette décision.

La Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) rendra, le mercredi 31 mars prochain, son arrêt sur l’appel du Procureur contre la décision d’acquittement dans l’affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais avant, le fils de Laurent Gbagbo exhorte les partisans du FPI à être attentif.

« Nous sommes à une heure historique importante, en effet le 31 mars 2021, la chambre d’appel de la Cour Pénale Internationale (CPI), statuera définitivement sur l’acquittement prononcé en janvier 2019 en faveur du président Laurent GBAGBO et du ministre Charles Blé Goudé. Nous sommes convaincus que cette décision aura un impact considérable sur la réconciliation nationale, car si elle relève de la confirmation de l’acquittement, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pourront nous revenir et ainsi contribuer de façon décisive à l’ouverture d’un dialogue franc. Le peuple de Côte d’Ivoire attend depuis 10 ans et avec une confiance indéfectible que la vérité et la justice lui soient rendues. Nous demandons alors à tous de rester attentifs à la proclamation du délibéré des juges ». A-t-il déclaré Michel Gbagbo fraîchement élu député de Yopougon.

Cependant il est bon de noter l’arrêt sur l’appel du Procureur contre la décision d’acquittement dans l’affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sera lu en public par la Chambre d’appel. En raison des restrictions liées au COVID-19, l’arrêt sera rendu sur une base partiellement virtuelle, avec la participation soit depuis le siège de la Cour soit en dehors de la Cour.

Infodrome

Comments

comments