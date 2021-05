Côte d’Ivoire : les assassins de N’guessan Toussaint aux mains des autorités judiciaires (Procureur)

Le procureur de la république Adou Richard a animé ce lundi, une conférence de presse relative aux procédures judiciaires en cours contre l ancien président de l ‘assemblée nationale ivoirienne Soro Kigbafori Guillaume

Les assassins du jeune Nguessan Koffi Toussaint, 34 ans, tué et décapité, le 9 novembre 2020 à Daoukro, suite aux événements post-électoraux liés à la présidentielle d’octobre, ont été appréhendés et placés sous mandat de dépôt.

L’information a été livrée à la presse, vendredi 30 avril 2021, par le procureur Adou Richard, lors d’une conférence de presse qu’il a animée au Palais de justice du Plateau, à Abidjan.

“Nous avons retrouvé ces personnes. Elles ont été appréhendées et placées sous mandat de dépôt. Tous ceux qui ont participé à la décapitation de ce jeune sont en détention”, a indiqué le procureur.

Une vidéo diffusée à l’époque sur les réseaux sociaux avait provoqué une vive indignation. On y voyait plusieurs individus donnant des coups de pied dans la tête décapitée de la victime.

Selon le bilan officiel, au moins 87 personnes ont été tuées et 484 autres blessées dans les violences survenues lors des évènements liés à l’élection présidentielle d’octobre 2020.



Avec l’AIP

