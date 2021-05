Côte d’Ivoire: les personnes impliquées dans le meurtre du jeune Toussaint Koffi appréhendées

Le procureur de la république Adou Richard a annoncé l’arrestation des personnes responsables du meurtre du jeune Toussaint Koffi, tué à Daoukro lors des manifestations de contestation contre le troisième mandat du président Ouattara.

La famille du jeune décapité lors des manifestations de contestation contre le troisième mandat du président Ouattara, et dont les images de la macabre scène ont fait le tour des réseaux sociaux, aura afin justice. En effet, le procureur de la république, Adou Richard, a annoncé à la presse, aujourd’hui, au cours d’une rencontre, que les personnes impliquées dans le meurtre par décapitation du jeune Toussaint Koffi ont été appréhendées.

Le procureur a ajouté que les assassins du jeune Toussaint Koffi seraient sous mandat de dépôt et en détention à Abidjan, et que ces arrestations ont été possible grâce à des opérations menées par une Unité spéciale d’enquête qu’il dirige et dont la création a pour mission de gérer les conséquences pénales de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Il s’est voulu également rassurant quant à la détention des personnes impliquées dans cette affaire : « On ne peut pas faire sortir ces genres de personnes. On ne fait sortir que ceux dont la dangerosité ne peut pas nuire à autrui».

