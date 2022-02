Côte d’Ivoire :une dame arrêtée pour trafic de drogue à Bouake

Le dimanche 6 Février 2022, suite à une information anonyme selon laquelle un couple s’adonnerait à la vente de drogue au quartier Houphouët ville de Bouaké, les éléments de la Direction de la Police des Stupéfiants et des Drogues (DPSD) se sont rendus sur les lieux. Ils ont procédé à l’interpellation de dame O.N, 32 ans, en possession de 9 blocs de cannabis évalués à 9kg et d’une arme de type calibre 12.

Servir notre vocation .Merci de nous faire confiance .

Comments

comments