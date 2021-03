CPI/ Ce qui mettra fin au procès en appel de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé

Sauf retournement spectaculaire de situation, c’est ce 31 mars que le verdict final dans le procès « procès contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé » connaitra son verdict en appel. Cette audience va statuer sur l’appel de Fatou Bensouda contre l’acquittement des deux prévenus, en janvier 2019.

Si l’on nage en pleine incertitude sur l’issue de ce procès au regard des retournements de situations, des déclarations des personnes concernées par l’audience du 31 mars inclinent à l’optimisme. Le juge-président dont le mandat a été spécialement prorogé en vue de trancher dans ce procès déclarait le 10 mars dernier à la prestation de serment des six nouveaux juges « Le rideau tire sur mon mandat de Président de la Cour pénale internationale » .

C’est au tour de la procureure Fatou Bensouda de laisser échapper une phrase subliminale. Parlant de la transition avec son successeur, le britanique Karim Khan, elle dira dans une déclaration publiée sur le site de la CPI « des séances d’information approfondies menées par les divisions et sections du Bureau sont également à l’ordre du jour afin de permettre à mon successeur de se préparer le mieux possible à assumer ses fonctions importantes, de faire connaissance avec l’équipe dédiée du Bureau qui l’appuiera dans sa mission, et d’être en fin de compte parfaitement prêt à s’acquitter de son mandat à partir de juin ». Or, l’on sait que le mandat de 9 ans de la procureure prend fin en juin prochain. Si elle admet que son successeur prendra fonction c’est qu’elle intègre l’idée qu’elle ne pourra plus être en fonction à partir de cette date pour continuer un procès en appel. Ce qui suppose que le procès Gbagbo et Blé Goudé aura pris fin avant juin. En clair tout le monde se prépare à tourner la page de ce procès. Pour le bien des prévenus qui auront obtenu justice et dans l’intérêt de la CPI, qui pourra conserver cette mince écorce de crédibilité qui lui reste, avec ce procès.

Tché Bi Tché

