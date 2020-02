Dj Majesté, libéré de la Maca

Il n’y a rien de plus beau pour un homme que d’être libre et de retrouver sa famille après des jours passés en détention. Il respire l’air pur et se déplace sans condition. Cela, ce n’est pas Dj Majesté qui va nous dire le contraire. Lui qui vient d’être libéré de la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan le mardi dernier. Cela, après plus d’une semaine de détention dans cette pension particulière où personne ne souhaite séjourner.

» Nous remercions toutes ces personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la résolution de cette affaire », ont remercié des proches de Dj Majesté.

Pour rappel, le disc-jockey avait été déféré à la Maison d’arrêt et de correction D’Abidjan après s’être rendu coupable de diffamation et d’autres délits à l’endroit d’Emma Lohoues.

abidjanshow.com

Comments

comments