Grève des Greffiers : le démenti du ministre de la Justice

Ci-après le communiqué:

Depuis le jeudi 27 janvier 2022, des greffiers observent un arrêt concerté de travail en vertu du préavis de grève déposé par l’Union Nationale des Greffiers de Côte d’Ivoire (UNAG-CI).

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme voudrait toutefois rassurer les populations et les usagers du service public de la Justice que cette action n’a pas entrainé la fermeture des juridictions, comme certaines

personnes voudraient le laisser croire.

En effet, les dispositions légales, notamment la loi n°2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de Justice, permettent d’assurer la continuité du service public de la Justice et le fonctionnement normal des

juridictions.



Les juridictions restent en conséquence ouvertes sur l’ensemble du territoire,

tiennent régulièrement les audiences prévues et continuent de délivrer les actes

relevant de leurs attributions.



P/le Garde des Sceaux, Ministre de

la Justice et des Droits de l’Homme

Le Directeur de Cabinet Adjoint

