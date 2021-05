Me Gore Bi : ”le procès auquel nous avons assisté est un procès politique”

Me GORE BI , AVOCAT DE LA DÉFENSE DES PRO SORO :

« Le PROCÈS auquel nous avons assisté est un procès politique

On a aucun réquisitoire introductif du parquet , dans le dossier il n’a aucune pièce .

Le PARQUET nous dit qu’ils vont aller chercher pour nous donner ça le 26 mai .

Voilà un TRIBUNAL CRIMINEL qui dit que lors du PROCÈS, ils ont oubliés les pièces .

Comment on peut avoir une telle médiocrité en droit en Côte d’Ivoire ?

C’est franchement déplorable.

Comme je n’ai pas d’autres métiers à faire , je vais aider la justice Ivoirienne à changé.»

Réactions

Me GORE BI laisse les comme ça ils vont les enfermer, ceux-là, ils étaient les bons petits, les amis, les proches, les camarades, les collaborateurs, les enfants de DRAMANE OUATTARA et ses rebelles. Donc nous on s’en fou d’eux, si DRAMANE veut qu’il les enfermes à 1000 ans de prison, si DRAMANE veut qu’il les vend aux BLANCS, si DRAMANE veut qu’il les libère, on s’en GABA.

Moi ce qui me fait mal c’est notre justice qui est aux ordres des dirigeants.

