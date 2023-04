RHDP : LES FEMMES CONDAMNENT LES ‘’PROPOS VIOLENTS XÉNOPHOBES ET INAPPROPRIÉS’’ DU PPA-CI, ODETTE LOROUGNON CITÉE

Les femmes du RHDP ont fait une déclaration, ce jeudi 6 avril 2023, au siège de leur parti à Cocody, suite ‘’aux propos violents xénophobes et inappropriés tenus par des responsables et militantes du PPA-CI’’.

Le siège du RHDP sis à Cocody Rue Lepic, a été pris d’assaut, ce jeudi 6 avril 2023, par les femmes de ce parti, à l’occasion d’une déclaration faisant suite aux propos violents xénophobes et inappropriés tenus par des responsables et militantes du PPA-CI.

Présence de plusieurs ministres du RHDP

Cette déclaration a été lue par la Secrétaire nationale chargée des femmes, Mme Odette Ehui Agnero, en présence des ministres Kandia Camara, Mariatou Koné, Nialé Kaba, Myss Belmonde Dogo, Anne Désirée Ouloto, Jeanne Peuhmonde, et la Vice-présidente du Sénat, Mme Sara Sako.

Les femmes du parti présidentiel en ont profité pour interpeller, le président du PPA-CI, Laurent Gbagbo, ‘’afin qu’il exhorte ses collaborateurs et partisans à se départir des comportements irrévérencieux vis-à-vis du Président de la République de Côte d’Ivoire et des propos subversifs, haineux et xénophobes pour s’inscrire résolument dans les chantiers de la cohésion sociale et du développement de notre patrie’’.

De même, elles ont interpellé le Procureur de la République, en ses qualités de défenseur de l’ordre et de l’intérêt public, d’initiateur de l’action publique en matière pénale ‘’à prendre toutes les dispositions pour que ces manquements au Président de la République et ses propos outrageants et dangereux cessent ou soient punis conformément aux lois en vigueur’’.

Dans ses propos truffés de mensonges et d’allégations infondées, Marie Odette Lorougnon a notamment traité les soldats ivoiriens qui avaient été pris en otages par les autorités de la transition malienne de « Mercenaires »

Selon les femmes du RHDP, le 11 mars 2023, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Mme Marie-Odette Lorougnon, membre des instances du PPA-C), s’exprimant devant ses partisans sur une place publique à Anono, dans la commune de Cocody, a tenu un discours d’une gravité extrême.

‘’Dans ses propos truffés de mensonges et d’allégations infondées, Marie Odette Lorougnon a notamment traité les soldats ivoiriens qui avaient été pris en otages par les autorités de la transition malienne de « Mercenaires », a lu Mme Odette Ehui, avant d’ajouter que ‘’Elle a encore une fois, comme à son habitude, enfourché la trompette de la xénophobie, clamant qu’il y avait dans notre pays « le camp des Ivoiriens et le camp de ceux qui sont venus d’ailleurs »’’.

Mme Ehui a laissé entendre que ‘’Elle a récidivé le 26 mars 2023, à Koumassi lors d’une intervention publique dans laquelle elle a traité le pouvoir en place de « rebelles ayant égorgé et bu le sang des Ivoiriens »’’

Selon Mme Ehui, à la suite de Mme Lorougon, des militantes du PPA-CI ‘’ont tenu des propos tous aussi graves et injurieux à l’endroit du Président de la République, Alassane Ouattara, le samedi 1er avril 2023, à l’occasion de la fête de la renaissance organisée par ce parti à Yopougon, à la place Ficgayo.

Les femmes du RHDP ont pris à témoin l’opinion nationale, de ce que, ‘’malgré les actes majeurs posés par SEM Alassane Ouattara, pour décrisper l’atmosphère socio-politique à travers notamment la mise en application des résolutions issues du dialogue politique, la signature d’une trêve sociale assortie de hausse de salaires et autres bonifications pour les travailleurs, ‘’il se trouve malheureusement encore des acteurs politiques peu soucieux du bien-être général et des intérêts de la population, qui rament à contre-courant de la dynamique de cohésion sociale et de poursuite du développement économique et sociale de la Côte d’Ivoire’’.

Elles se réservent ‘’toute possibilité d’agir et de réagir si la situation décriée et dénoncée perdure’’ et ‘’appellent leurs consœurs éprises de paix et de justice à la retenue et à la mesure face à ces actions qui pourraient mettre à mal l’unité nationale, la cohésion et la paix, gages de tout développement’’.