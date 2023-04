Un médecin en garde à vue après une tentative d’avortement sur mineure.

Au Maroc, l’avortement est généralement considéré comme illégal sauf dans certains cas précis prévus par la loi. L’article 453 du Code pénal marocain stipule que l’avortement est puni d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans et d’amendes, sauf dans certains cas comme:

s’il faut sauver la vie de la femme enceinte ; lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ; et bien d’autre.

Ces exceptions sont toutefois soumises à certaines conditions strictes, telles que la consultation de deux médecins, la déclaration de l’avortement dans les 96 heures suivant l’opération et l’autorisation préalable d’un juge.

ce qui n’est pas le cas dans une clinique privée de Meknès, ou un médecin marocain et son assistante ont été interpellés jeudi en flagrant délit de tentative d’avortement sur une mineure de 15 ans par des agents de la brigade antigang de la préfecture de police locale.

Le médecin et son assistante, âgés respectivement de 71 et 64 ans, ont été placés en garde à vue. L’adolescente et sa mère, ainsi qu’une femme de leur entourage qui les accompagnait, ont été mises à la disposition de l’enquête judiciaire, a ajouté la source policière, sans plus de détail.