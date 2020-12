28 points pour savoir que vous êtes orgueilleux

1. Si vous ne pouvez pas vous soumettre à une autorité supérieure.2. Si vous trouvez difficile d’accepter les corrections.3. Si vous êtes trop gros pour dire «désolé».4. Si vous pensez que votre succès ou vos réalisations sont basés sur vos propres efforts.5. Si vous n’avez pas de respect pour les gens.6. Si vous vous sentez toujours supérieur aux autres.7. Si vous voulez toujours contrôler ou dominer les autres.8. Si vous pensez que vous êtes meilleur que les autres.9. Si vous ne pouvez pas travailler sous ceux avec des qualifications moindres.10. Si vous voulez toujours que les gens s’inclinent devant vos caprices et vos désirs.11. Si vous voulez que les gens vous remarquent partout où vous allez.12. Si vous êtes diplômé et que vous vous sentez trop grand pour faire un petit travail jusqu’à ce que vous en ayez un grand.13. Si vous ne pouvez pas épouser ceux qui ont des qualifications moindres (surtout en tant que femme).14. Si vous êtes toujours en colère contre ceux qui vous corrigent.15. Si vous évitez ceux qui vous critiquent pour vous corriger16. Si vous vous sentez trop grand pour apprendre.17. Si vous avez honte de poser des questions sur ce que vous ne savez pas.18. Si vous vous vantez toujours de vos réalisations / relations.19. Si vous ne jugez pas nécessaire de dire «merci» à ceux qui vous aident.20. Si vous désirez toujours être “En concurrence” inutile avec les autres.21. Si vous pensez que personne n’en sait plus que vous.22. Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire d’erreurs.23. Si vous aimez blâmer les autres pour vos actions / inactions24. Si vous pensez que vous savez tout dans la vie.25. L’orgueil limite le destin d’une personne L’orgueil détruit la gloire L’orgueil dévalorise la grâce et l’onction divine26. Si vous ne faites pas un changement et vous n’acceptez les corrections adéquates.27. Quand vous regardez ceux qui vous ont aidés à atteindre le sommet comme rien.28. Si vous considérez votre tribu, nation, famille mieux que les autres.Dieu donne la grâce aux humbles, vérifiez-vous régulièrement pour être sûr que vous êtes humble.

