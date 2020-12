Bébé d’amour comme mon doudou, bon sommeil

Les plus belles et puissantes phrases de motivation, je les aies écoutés et appliquées sur une table d’accouchement.

Après 16 heures de travail j’ai fini par craqué. Les larmes ont coulé à travers mes yeux.

Je me sentais mal et faible au point ou j’ai crier : Docteur: JE N’EN PEUX PLUS , JE NE VEUX PLUS CONTINUER, ON ARRÊTE TOUT ( sachant que le processus était déjà sur le chemin du non retour. Et ce petit être en moi était prêt à voir la lumière de ce monde.

Mais mon gynéco ( je vous parlerez de lui dans un autre post) disait : Sonia nous y sommes presque.. Regarde moi dans les yeux , tu peux y arriver, tu es forte je te le confirme , et c’est le moment, aide moi à t’aider, fais juste ce que je te dis et tout se passera bien.

Je lui ai répondu : tu penses ?

Il a dit oui

Et j’ai dis : je te fais confiance

Mon adrénaline est montée quand il a dit : on y va …

A côté j’avais ma fée lumière qui m’injectait de l’énergie.

Mes anges étaient présents et ont sécurisé le périmètre

Moi tout ce que J’avais à faire c’était de pousser de toutes mes forces sous le regard malicieux de l’architecte suprême.

J’ai mené et gagné une grande bataille contre le temps, la douleur et la peur.

Je n’ai jamais eu autant peur de toute ma vie quand en un claps de temps il fallait absolument faire vite alors que tout avait bien commencé et tout allait bien ( on en reparlera).

L’arrivée de notre fils n’était pas facile , il est né après un chemin très complexe, épuisant et périlleux.

Ce n’était probablement pas une livraison simple et parfaite comme dans la fiction mais Notre fils est là ! Et nous n’y croyons toujours pas, avec lui, l’espoir est né dans nos coeurs.

16 heures de travail + des manoeuvres de survie + une épisiotomie = YEMANLIN (miracle de la vie) ..

Welcom dans ce monde.. une nouvelle page s’ouvre….

Depuis le début de l’aventure #9mois ce photographe a respecté notre histoire de maternité jusqu’à la naissance.

Domegue Kodjo

La décoration relate le mystère autour de la naissance de petit être. Merci

Perle Lola

Comments

comments