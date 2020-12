Conseil: Devant la gratitude ayez toujours l’âme de la reconnaissance. Merci

Les gens sont de plus en plus ingrats au point de briser en certains la motivation d’aider spontanément. 🙄

Nous sommes dans un monde où aujourd’hui🆘️ ▪️chaque fois que tu aides quelqu’un tu crées un nouvel ennemi.

Tu présentes deux personnes et ces dernières finissent par conspirer et médire de ta personne.

Tu tends la main on t’arrache le bras

Tu formes quelqu’un qui devient ton concurrent potentiel en détournant tes clients

Tu emmènes quelqu’un dans ton cercle fermé et ce dernier finit par t’éjecter du cercle

Tu héberges quelqu’un qui a des problèmes et au finish c’est lui qui finit par t’en créer

Soyez reconnaissants en toute circonstance. Ne laissez pas votre orgueil et votre égoïsme démesuré prendre le dessus sur votre bon côté !

Exprimez votre sentiment de gratitude envers une personne qui s’est montrée présente pour vous ! Que ce soit pour un service, une action, un soutien, une parole, une présence, une prière.

N’oubliez pas qu’un jour quelqu’un vous fera pareil. Et quand ça arrivera surtout n’écrivez pas des citations du genre 《l’homme est mauvais 》sur votre statut WhatsApp ! Parcequ’on vous le fera !!!

Perle Lola

