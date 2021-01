Côte d’Ivoire: Thérèse Ouattara quitte Soro Guillaume, sa réaction vis-à-vis de ses détracteurs

Traitée de tous les noms après sa rupture avec GPS de Guillaume Soro, par certains partisans de l’ex-président de l’Assemblée nationale, Thérèse Ouattara, présidente de Force démocratique de Côte d’Ivoire (FDCI) parle et explique qu’elle n’aime pas la manipulation.

Je suis senoufo, koufoulo pure souche et je suis honnête et loyale. Je n’aime pas l’hypocrisie, la manipulation, le mensonge, l’injustice et le mépris. Je suis moi, j’aime observer, et j’aime tout ce qui est transparent, je suis méthodique et organisée.

J’ai des projets et des ambitions comme tout le monde, je suis humaine et j’assume toujours mes prises de positions et mes choix. Je suis une femme leader avec la tête bien posée sur les épaules depuis 2011 et des ivoiriens croient en moi et en mon savoir-faire.

Vivre sans faire de bilan est très dangereux en général. Je remercie mes militants pour leur sagesse. Dieu bénisse les personnes qui me lisent et m’insultent aujourd’hui seulement mais le mensonge prend l’ascenseur et la vérité les escaliers.

