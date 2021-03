Fait réel/ J’ai quitté mon mari pour qu’il épouse sa maîtresse

Je connaissais la femme avec laquelle mon ex-mari me trompait, je ne la connaissais pas seulement, elle est venue plusieurs fois chez moi, je connaissais sa maison et son bureau. Nous avons eu des discussions, une fois, à sa demande et une autre, à ma demande ! Cela peut vous sembler impossible, j’ai des amis et des membres de ma famille qui peuvent en témoigner.

Ma sœur cadette était dans ma maison la dernière fois que je l’ai invitée et nous avons eu une discussion de 2 heures. Dans cette discussion, je lui ai dit que j’allais renoncer à mon mariage pour elle. Chaque fois qu’elle venait chez moi, je la divertissais avec ses enfants. Oui parce qu’elle n’est jamais venue faire l’amour dans ma maison, elle est venue comme une amie parce que je lui ai fait sentir comme une amie dès le premier jour.

Au départ, j’ai fait tout mon possible pour sauver mon mariage. Mais quand j’ai réalisé que mon ex-mari était profondément amoureux de cette femme, j’ai décidé d’abandonner mon mariage pour elle. Pour moi, l’amour est la façon dont quelqu’un me traite, pas un contrat sur papier.

Nous avons été en collocation pendant 2 ans, vivant dans la même maison. Je n’étais pas en compétition avec cette femme pour mon mariage. Je suis une femme ouverte d’esprit et j’ai vu au-delà d’elle! Cet homme aimait cette mère de trois enfants qui était plus âgée que moi, son dernier enfant était plus âgé que mon premier enfant. Je n’avais besoin de personne pour me convaincre qu’il l’aimait.

Tout le monde a dit que c’était les fétiches, mais je m’en fichais! Je me souciais seulement de ne pas être traitée correctement par lui et sa famille! En tant que chef de l’administration et des opérations dans une banque, mon ex-mari rencontre beaucoup de gens parce qu’il est la personne principale de la banque et si tu es une personne gentille qui ne sait pas dire non, tant pis pour toi.

Il a essayé d’aider et l’aide s’est transformée en amour. Il était tellement amoureux d’elle. Il est allé partout avec elle. L’ensemble de la ville les a vus ensemble. Je les ai vus ensemble. Elle l’emmenait à son église tous les dimanches parce qu’elle est une catholique croyante et les membres de son église pensaient qu’ils étaient un couple marié. Des amies m’ont demandé si je ne pouvais pas lui verser d’huile chaude chaque fois qu’elle venait chez moi. Certaines étaient prêtes à me rejoindre et à la battre.

Moi, j’aime l’amour. Si ce n’est pas de l’amour, ce ne peut pas être de l’amour même si je tue une autre personne pour cela. J’ai vécu tellement d’amour dans ma vie. Je sais donc à quoi ressemble l’amour et cela n’en avait pas envie et je ne pouvais pas faire semblant d’être aimée. Jamais! C’est là que ma force était: je suis né combattante et je gagne parce que je me bats avec mon cerveau et non avec les poings et avec Dieu toujours de mon côté. J’aurais pu rester à cause de sa position ou de son argent, souffrir et sourire en tant qu’une femme mariée à une personne qui ne se soucie pas de moi et de mes enfants. J’aurais pu parce qu’il n’était pas violent.

Sa famille était ma principale préoccupation, pas la TCHIZA . Rester là était juste toxique et me tuait intérieurement, parce que je suis ouvertement une personne libre qui veut juste que tout le monde soit heureux et libre! Je choisis donc le bonheur. Mais je n’allais pas quitter sa maison sans que le tribunal décide de notre divorce. J’ai accepté mon sort dans ma tête que le mariage était terminé. Nous avons donc vécu comme colocataires pendant 2 ans, mais je devais prouver aux hommes qu’ils n’avaient pas le droit d’envoyer une femme hors de la maison, tout simplement parce qu’ils pensent avoir le pouvoir! Sûrement pas.

J’étais prêt à dépenser mon sang sur les meilleurs avocats pour prouver ce point. Devinez quoi! Il a continué à changer d’avocat quand il a réalisé que je ne jouais pas. Ils pensent toujours que nous, les femmes, n’avons pas de droits. D’autant plus que j’étais une «femme au foyer » Mais quand c’est devenu chaud devant le tribunal, il a couru chez mon avocat et a demandé un règlement à l’amiable.

Plus tôt, j’avais refusé mais obligé quand il a promis de respecter mes conditions. Bien sûr, pas de problème ! Tout ce dont j’avais besoin était un appartement de trois chambres décent et une allocation mensuelle pour mes enfants. Je n’avais besoin de rien d’autre. Au moment où il a respecté mes conditions de règlement. J’ai emballé mes affaires et je suis partie en paix et j’ai vécu HEUREUSE À JAMAIS. Devinez quel âge j’avais quand tout cela s’est produit ! Entre 28 et 32 ​​ans en l’absence de sensibilisation et de soutien.

Je ne peux pas prétendre être heureuse quand je ne le suis pas. Je mourrais! Sachez que leur love story n’a pas survécu plus de 2 ans. Ils se sont mariés, ont eu un fils ensemble et le mariage est allé vers le sud comme le mien. Si j’étais restée, ils seront probablement toujours ensemble et amoureux !

Veut-il que je revienne ? bien sûr que oui ! Peut-il me récupérer ? Trop tard. JE SUIS HEUREUSE SEULE! Vous jouez tous trop en vous trompant au cours de la pré-bête. Fous les gens partout ! Les maîtresses actuelles de votre mari ne seront pas les dernières. Combien tu veux combattre ma sœur? Dépensez toute cette énergie sur vous-mêmes et commencez à sélectionner qui mérite de partager votre belle vie. Aucune bite ne mérite que vous vous battez.

Perle Lola

