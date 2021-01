Femme/ Conseils sur l’expérience d’une vie à deux

Je suis l’Ex de tel professeur. Je suis l’Ex de tel PD. Je suis l’Ex de tel assistant. Je suis l’Ex de tel homme d’affaire …Tu ne sors Qu’avec des riches mais aucun d’eux n’as su faire de toi sa femme légitime. On te fait rouler dans des V8, Range rover, PRADO TXL pour t’envoyer au lit.Après avoir couché avec toi, tu rentres chez toi dans le taxi ou sur une simple moto ; pendant que ton soi-disant amant rentre chez sa femme légitime dans sa belle Jeep. Quand la femme de ton amant riche lui annonce qu’elle est enceinte, ce dernier ressent une très grande joie et lui offre des cadeaux . Et quand c’est toi sa maitresse qui lui annonce la nouvelle de ta grossesse, il se met en colère et te demande d’avorter , chose qu’il ne peut jamais dire à sa femme légitime car sa vie est précieuse à a ses yeux.S’il veut avoir des rélations intimes avec toi, c’est dans des boites de nuit, bars, hôtels qu’il t’emmène ,tardivement même, mais il ne peut jamais emmener sa femme légitime dans des milieux pareils car sa vie est tellement précieuse à ses yeux.C’est toi qui es l’Ex de tous les riches mais tu n’as rien.Ma soeur, tu es comme l’Afrique, exploitée pour ne rien gagner en contrepartie La vie ne s’écrit pas au brouillon pour être mis au propre après. Je sais très bien que ces genres des posts ne font pas réagir les filles concernées. Dieu n’est pas dans le favoritisme, change ta position, il te donnera ton propre homme qui reconnaîtra ta valeur. Pas un prédateur sexuel qui as besoin de toi juste pour satisfaire ses désirs. C’est encore possible pour toi de trouver L’homme de ta vie.Sagesse en action.

