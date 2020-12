la vérité rougit les yeux mais ne les cassent pas

Votre histoire de :

Sa tête ne me plaît pas !

Je l’aime bien mais ! J’ai appris des choses sur elle et je ne la digère pas!

Je ne la connais pas mais elle est gonflée

Je dis heinnnn

Ne vous fâcher pas mais vous vous prenez pour qui pour que vous votre jugement, vos opinions comptent ?

Parceque toi ta tête triangulaire plaît à tout le monde quoi?

Parceque quand toi tu aimes quelqu’un son compte en banque explose

Parceque quand toi tu digères quelqu’un la personne est reçue en audience chez le pape quoi

Maintenant en plus de détester la personne

Tu prends ton temps, ta connexion, ton énergie pour créer un fan club de haineux contre cette personne. Tu as un incroyable talent

Gningningnin gningningnin je ne l’aime pas . C’est quoi ce comportement d’enfant gâté même.

Perle Lola

