Le projet de Dieu pour nous c’est le bonheur et la vie

Quoi qu’il se passe , Dieu nous gardera dans son amour dans cette vie pour toujours, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la dépression, dans nos combats face à l’adversaire, et même quand nos chemins se perdent. La promesse est qu’il nous fera voir sa gloire et nous triompheront dans tous nos combats.

Je prie que chaque jour nous nous rapprochons davantage du Seigneur.

En dehors de lui frères et sœurs il n’y a pas de solution et de vie.

Puisse le Seigneur vous fortifier, vous protéger et bénir vos familles et vos vies.

Dieu nous garde.

Perle Lola

Comments

comments