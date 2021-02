Nous nous sommes connus sur Facebook et voilà aujourd’hui

On se souvient de la dame dont le mari avait la dernière Bmw à abidjan ?Elle témoigne “Tout est partie d’un coucou sur facebook! Tu m’as fiancé sans m’avoir vu en vrai, moi étant aux USA et toi en Grande Bretagne! (Il a posté la bague par DHL) 4 mois après on était devant le maire et devant Dieu!Affaire comme ça là qui peut mettre son doigt au milieu? Être ta doubehi est une grâce au quotidien!Beaucoup de hauts, un peu de bas, mais c’est tout ça qui rend notre voyage ensemble palpitant! Love you mon doudou jusqu’à la gare

