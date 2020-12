Pourquoi les larmes des hommes sont quasi inexistantes ?

Vues comme naturelles chez les enfants, admises chez les femmes, les larmes peuvent être mal perçues du côté des hommes.

Dès leur plus jeune âge, les garçons sont invités à retenir leurs larmes par des injonctions culturelles du type “Un garçon, ça ne pleure pas”. Pleurer quand on est un homme remettrait en cause une certaine idée de la masculinité. Pourtant les choses commencent à changer et certains affichent même leurs larmes en public, à l’image de Barack Obama, filmé en pleurs à plusieurs reprises au cours de ses deux mandats. Que nous racontent les larmes des hommes sur leurs émotions ? Pleurent-ils vraiment moins que les femmes ?

