3 SMS qui font craquer un homme instantanément !

Comment faire craquer un homme par SMS ? Quels sont les meilleurs textos à envoyer à un homme pour le faire craquer instantanément ?

Dans cette vidéo ci-dessous, Alexandre Cormont, conseiller sentimental depuis 2007 vous partage ses meilleurs conseils et stratégies efficaces pour apprendre à séduire un homme par sms, réussir à l’attirer et conquérir son coeur.

En effet, il est possible de faire craquer un homme par SMS même lorsque vous avez mis fin à votre relation et que l’homme pense qu’il n’aura plus jamais rien entre vous.

Comme Alexandre le mentionnait dans sa vidéo, ce ne sont pas les textos en eux-mêmes qui sont magiques, mais bien les outils de psychologies humaines que vous allez découvrir.

Quelle est la clé pour séduire un homme ? C’est la confiance. Gagnez son intérêt en étant simplement vous-même. Bien sûr, en utilisant les bonnes techniques pour rendre un homme amoureux, ce sont des avantages supplémentaires.

LES 3 SMS À SAVOIR QUI FONT CRAQUER UN HOMME INSTANTANÉMENT :

Le premier texto que vous partage Alex, c’est celui du ” teasing”, ce qui signifie un texto qui pique la curiosité et qui donne envie d’en savoir davantage. Ce type de message est un excellent moyen de le pousser à s’engager en le challengeant. En plus, les hommes adorent les défis.

Le deuxième texto pour réussir à faire craquer un homme est celui qui le pousse à l’imagination et au désir. Dans ce cas-ci, un “sexto” est une technique idéale pour le pousser à passer à l’action et mieux entreprendre dans la vie de couple.

Le troisième texto à envoyer à un homme par SMS pour l’attirer vers vous est tout simplement de le valoriser en le complimentant, mais sans en faire trop pour ne pas le faire fuir.

Le compliment qu’un homme veut entendre est la solution idéale pour parvenir à le séduire. Avec une psychologie positive envers cet homme, vous l’aiderez à installer les bases d’une communication saine.

« Ne cours jamais après l’amour, l’affection et l’attention d’une personne. Si l’autre n’est pas en mesure de te les accorder librement, de façon authentique et spontanée, ne perds pas ton temps et ton énergie. Ça ne vaut pas la peine de les avoir. »

Pour aller plus loin, Alexandre a réalisé un programme complet « Attirer un homme et le faire s’engager » où il vous transmet les meilleurs conseils pour attirer un homme et SURTOUT le faire s’engager pour que cette complicité se transforme en amour.

Gabriel Tellier, Blogueur et Expert dans le développement personnel

