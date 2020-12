Anniversaire de mariage de Bamba Ami Sarah/ Ce que fait son époux Souleymane Kamagaté

Ce samedi 05 Décembre, unen querelle virtuelle est née à nouveau entre Bamba Ami Sarah l’épouse de l’activiste Souleymane Kamagaté dit “l’homme Saga” et l’artiste Vitale l’ex de ce dernier.

Aujourd’hui 07 Décembre 2020, le couple Kamagaté célèbre leur premier anniversaire de mariage ( noce de coton).

En raison de cela, Souleymane Kamagaté adresse un message dans lequel il honore sa femme, mais profite pour attaquer Vitale son ex.

<< Une réputation se construit , si toi Bamba Amy Sarah tu es respecté dans ce milieu ce n’est pas parce que tu l’as demandé ou que tu le proclames chaque jour et bien c’est grâce à la bonne éducation que tu as reçu, à la crainte que tu as pour Dieu et ton comportement de tous les jours.

Personne ne pourra du jour au lendemain gacher cette réputation par des accusations gratuites par des chiffons montés de toutes pièces , ce sont les petits esprits ou ceux qui ne t’aimaient pas avant qui pourront croire .

Elle devra vivre avec le fait que tu sois la meilleure femme que je n’ai jamais connu dans ma vie, c’est vrai que c’est difficile pour elle de l accepter mais c’est la vérité, tu es la meilleure et aucune accusation gratuite ou mensonge ne pourra changer cela . Tu as mérité le respect que les gens ont pour toi .

Ça se voit qu’elle regrette sa vie , si son image est ternie qu’on la voit comme un objet sexuel, elle ne devra s’en prendre qu’à elle même . Les personnes de son genre donne leur vie à Dieu pour se faire une nouvelle image , elle ne cherche pas désespérément à salir l’image des autres pour qu’on les classe dans le même lot .

A un moment donné de sa vie , on vit pour ses enfants, tu as un enfant qui grandi , il faut arrêter publiquement d’avouer que tu as géré bizi ou que tu as été une pute , il faut penser à ton enfant qui peut être la risée dans son école . Ses amis peuvent s’en servir pour le déstabiliser demain surtout qu’il veut devenir artiste . Déjà que ce dernier a eu une enfance difficile car lui présenter chaque 3 jour un nouveau papa est traumatisant pour un enfant de son âge .

Pour finir je prie pour que Dieu te donne un homme qui t’aimera qui te permettra de m’oublier une bonne fois pour toute.

Joyeux anniversaire de mariage au couple Kamagaté.

Operanews

Comments

comments