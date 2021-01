Buzz: la célèbre Vital vient de dire ”oui” à un homme pour le mariage

Tard dans la nuit du vendredi 15 janvier 2021, la chanteuse ivoirienne Vitale a annoncé son mariage.

Vitale va se marier. C’est ce qui ressort de son annonce sur sa page Facebook il y a quelques heures. “Enfin il s’est décidé 💍Les dates et lieux des différentes cérémonies vous seront communiqués au nom de Jésus ❤️2021, C’est vraiment mon année de grâce”, a écrit la chanteuse en légende d’une photo de deux bagues de fiançailles.

Vitale avait été en couple avec l’artiste Souleymane Kamagaté dit l’Homme Saga. Après leur séparation, ce dernier épousa Bamba Amy Sarah. Mais visiblement, le courant ne passe plus entre les deux ex. Depuis lors, l’on assiste à une série de révélations de part et d’autres.

La chanteuse du coupé décalé a récemment révélé avoir été victime d’envoutement de son ex. Une accusation réfutée par l’homme saga. Pour ce dernier, Vitale n’est pas la personne qu’elle tente de faire croire. L’acteur du showbiz ivoirien a affirmé que cette dernière avait accepté d’avoir des relations avec lui, à son domicile, dans le lit qu’elle partageait avec son fils.

Relation entre Vitale et Aristide Bancé

La patrona du coupé décalé a entamé sa carrière dans les années 2010, elle avait accusé l’international burkinabé Aristide Bancé de lui avoir fait des avances. , des allégations réfutées par le concerné. Bien des années après, Nadège Bomisso alias Vitale a indiqué qu’elle avait fait recours à ce buzz, pour asseoir sa notoriété.

« Il n’y’a jamais eu de problème entre Aristide Bancé et moi. C’était un buzz pour me lancer, me faire connaitre. J’étais en début de carrière en 2011, j’avais besoin de me lancer. Nous avons exagéré, ça nous a dépassé nous même du coup nous avons joué le jeu. Bancé, c’est mon frère. On s’est entendu pour faire ce buzz ».

Nadège Bomisso alias Vitale

Seulement, que ses fans ignorent toujours l’identité de l’homme qui lui a proposé le mariage. S’agit-il d’une personne très connue dans le showbiz ivoirien? Mais en attendant, les fans ont reçu la nouvelle avec joie et souhaitent le meilleur pour leur artiste.

beninweb.tv

Comments

comments