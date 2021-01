Cameroun: histoire, un prêtre mordu par une prostituée

père Mathieu Gérard Dupuis, accroc de la bonne chair, a perdu son sexe ce dimanche 10 janvier 2021, à Bamboutos au Cameroun, par le biais de deux filles généreuses.

Nourrissant le désir de mieux connaitre le Cameroun, le père Mathieu Gérard Dupuis a été invité par Ludwig Blumen, le père supérieur du Mont Carmel, à passer un bref séjour au grand séminaire de Nkolbisson à Yaoundé. A son arrivée au Cameroun, il a donc posé ses valises au Monastère Saint Benoît de Babeté, dans le département des Bamboutous.

Cependant, étant un fan de la bonne chair, selon la vraie Info, il s’est donc rendu au quartier auberge des prostituées à Bafoussam, où il se tape une bonne clientèle. En effet, il est allé chercher deux prostituées déguisées en « Sœurs ». Durant trois jours, les « serviteurs de Dieu » s’en sont servis à volonté, jusqu’à ce que survienne l’irréparable.

Son séjour terminé, le père Mathieu tend une facture de 40.000 FCFA aux deux filles escortes. Mais malheureusement, ces dernières déclinent l’offre, tout en lui rappelant l’objet de l’entente, soit 75 000 FCFA à percevoir par chacune, pour une durée de deux jours. Passé cet intervalle, en plus de l’entrée en scène non conclue du père Ludwig, il y a nécessairement bonus. Au bout d’un moment d’intenses discussions, le montant est arrêté à la somme de 70 000 FCFA pour chacune. A en croire les sources, l’insatisfait père exige une dernière partie de « pipe ».

Et c’est au cours, de cette partie que l’une des belles de nuit, la nommée Chimène Z. alias la «bombe», arrache, à l’aide de ses dents, la verge du père Mathieu, non sans laisser le soin à sa copine d’étouffer les cris de douleurs de leur victime. Le forfait commis, les deux gangsters vont se retirer sur la pointe des pieds, loin des regards du père Ludwig et des séminaristes, qui sont en train de faire la prière matinale.

Malheureusement, pour ces dernières, elles ont été appréhendées dans la nuit du lundi par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Mvog-Betsi, dans une agence de voyage au carrefour Biyem-assi, où elles s’apprêtaient à embarquer pour l’Ouest.

Quelques heures plus tard, elles seront relâchées, moyennant une somme de 15.000 FCFA, avant de reprendre la poudre d’escampette. « Il n’a eu que ce qu’il méritait. Nous sommes des travailleuses professionnelles et avons également droit au respect comme les autres. Nous sommes dans le métier depuis 28 ans et ça nourrit son homme. Moi, particulièrement, c’est inscrit sur ma carte d’identité: prostituée. Et, je paie les impôts à la mairie de Bafoussam», a confié Chimène.

Par ailleurs, le père Mathieu suit des soins intensifs à l’hôpital militaire de Yaoundé, sous haute escorte.

