Célébrité: dans une chanson d’amour, Nikanor ouvre le voile sur la saint valentin

Le chanteur Nikanor a annoncé les couleurs de la fête de la Saint Valentin, ce jeudi 21 janvier 2021.

En amour, le jeune chanteur béninois, Nikanor, ne perd visiblement pas de temps. A peine son clip “Toi et moi”, qu’il a fait avec Sessimè, est lancé, qu’il chante à nouveau l’amour.

A moins de trois semaines de la Sainte Valentin, Nikanor met déjà de l’eau à la bouche à ses fans. Pour mettre en haleine ces derniers, l’artiste a publié une séquence de son prochain morceau, dont la sortie est prévue pour le 14 février 2021.

“Toi et moi, faisons l’amour, faisons l’amour, je te parle d’amour, et tu me parles des gens, faut pas me perdre le temps”, a chanté Nikanor. D’après cette courte séquence d’une minute, visiblement enregistrée dans le studio de Boss record, l’artiste déclare sa flamme à une femme qui apparemment ne cède pas à ses avances à cause du regard de la société.

“Je te parle d’amour et non ce que veulent les gens; eux, ils ne peuvent pas comprendre …”, peut on entendre.

“Je sais pas pourquoi, mais tu doutes, je te vois hésiter(…) ces filles autour de moi te font peur, mais tu es la seule que je préfère (…) Il va falloir que tu m’écoute, tu n’as pas idée, (…) tu ne seras plus jamais toute seule, donne-moi ton petit cœur (…)”

Nikanor chante l’amour

Pour la célébration de la Saint Valentin, l’interprète du titre “Dans tes yeux” invite ses fans à oublier tout le reste pour, dit-il, “Faisons l’amour”.

Le faible de Nikanor pour l’amour

Dans son palmarès, Nikanor chante pour la plupart l’amour. Il s’agit, entre autres, de ses titres, Manvor Manvor, C’est quel amour, Dans tes yeux, Annie, Toi et moi avec Sessimè, Féitchitan et Faut Pas Me Quitter avec Nasty Nesta .

Dans son single “Manvor manvor”, Nikanor avait promis à sa dulcinée un amour infini avant de se ressaisir dans une autre chanson en demandant : “C’est Quel Amour ?”. Et depuis, l’artiste ne chante que l’amour.

Une attention particulière pour les femmes?

Nikanor est un talentueux chanteur RNB qui s’efforce de se faire un nom dans la musique urbaine béninoise. A l’état civil, Hervé Jean Ahéhéhinnou, Nikanor, qui a été révélé au public béninois en 2013, fait aujourd’hui partie du cercle fermé des artistes béninois, pour lesquels le public béninois se mobilise pour les prestations.

Son nom d’artiste, “Nikanor”, est en hébreux et signifie victorieux. C’est peut-être pour cela qu’il a réussi à s’imposer sur la sphère musicale béninoise, grâce à l’attention particulière qu’il accorde aux femmes. Ou alors, qui sait, chanter son amour pour la femme, donne certainement de l’inspiration à Nikanor.

