Côte d’Ivoire: Après la politique, Bédié et Henriette en pleine célébration de l’amour

L’amour de la Valentine quand tu tiens notre président BEDIÉ, très beau vieux couple, que le bon Dieu vous garde encore encore, merci Mme BEDIÉ,

Au delà de la politique, ce couple enseigne à nous jeune la persévérance et la patience dans le couple. Tout cela couronné par l’amour véritable.

Le vrai amour c’est comme le vin 🍷 au fur et à mesure que les années passent sa se fermente et sa devient plus bon .

Avec une femme de telle qualité, on ne peut jamais avoir de goumain goumain

Voilà où l’Amour tire tout son essence, l’amour dans sa beauté. la biche Royale de koukourandoumi et le sphinx de Daoukro.

Voilà riche qui donne bouquet de fleurs mais toi tu veux iPhone 12 pro

Le vieux tu connais mettre femme en valeur. Madame tu connais mettre vieux là en valeur. Bonne fête de saint Valentin à vous.

