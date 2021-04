Le Général Makosso à la mémoire de sa défunte épouse ”pour moi elle est toujours en voyage”

🛑CEUX QUI NE CONNAISSENT PAS TON PASSÉ TE JUGENT SUR CE QU’ILS VOIENT DE TON PRÉSENT.

UNE FEMME QUI N’A JAMAIS PERDUE LE SOURIR DE L’AMOUR ENVERS SON HOMME MÊME QUAND PERSONNE NE CROYAIS EN LUI.

CERTAINS ONT TANT DIS, TANT RACONTÉ MAIS UNE IMAGE PARLE ET DIS TOUT.

A CETTE ÉPOQUE, QU’ELLE FEMME AURAIT ÉTÉ PRÊTE À VIVRE CHEZ DES GENS AVEC MOI AVEC UN ENFANT ET ENCEINTE DE SON 2EME ENFANT.

MAMAN TATI EST UNE FEMME ET NON UNE FILLE.

PLUS D’UN AN PASSÉ JE SUIS TOUJOURS AMOUREUX D’ELLE COMME SI ELLE ÉTAIS ALLER A UN VOYAGE.

J’ENTENDS DES GENS DIRE « REFAIS TA VIE » COMME SI MA VIE ÉTAIS DÉFAIS.

L’AMOUR EST POUR TOUTE UNE VIE.

SI VOTRE HOMME N’A RIEN FINANCIÈREMENT, MAIS VOUS AIME ET EST RICHE EN IDÉES ET RÊVES, PAYER LE PRIX ENSEMBLE.

JE T’AIME TATIANA ET TU ME MANQUE CHAQUE INSTANT DE CHAQUE JOUR.

LA VIE EST PÉNIBLE SANS TOI, MAIS JE TE VOIS DANS LES GESTES DE USHER, LE SOURIR DE KIMI, LES YEUX DE METI ET LA DÉMARCHE DE PARIS.

TU ES LÀ MAMAN »

Perle Lola

Comments

comments