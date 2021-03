Quand tu sors avec une fille, le genre de SMS que tu peux recevoir

Avec une fille éduquée et civilisée qui a de la classe et des ambitions, tu reçois des sms comme ceux-ci:



Bonjour amour, j’espère que tu as passé une belle nuit. Comment vas-tu aujourd’hui? Lève toi et prépare toi pour le boulot. Et n’oublie pas d’envoyer ton CV à l’adresse que je t’ai envoyée concernant le job dont je t’ai parlé.

Oui mon coeur, tu me manques très fort. J’espère que tu profites de ta journée. Je suis en route pour aller manger. Je te parlerai plus tard. Prends soin de toi. Je t’aime.

Oui amour, je suis au marché entrain d’acheter des trucs pour la maison. La prochaine fois tu viendras avec moi.

Ne te fatigue surtout pas assez chéri, je sais que tu accompliras cette tâche, tu as tout mon soutient.



MAINTENANT AVEC CELLES QUI ONT JUSTE UN EXTRAIT DE NAISSANCE

Bjr bb, envoi mw du credi stp bb.

cc mn keur, tu minvite a manger une pizza a midi non? Epui ya kelk1 ki ven de bn parfum, eske je pe prendr 1 dedan? Gtm

cc mn bb, fai mw transfer stp, je nai plu d credi oo. Epui je ve ossi t dir ke ya notr voisin ki ven ls jeans slim avc d joli chossur ki st venu des USA epui ossi ls cheveu bresiliens la. Pardn fo me dir kan tu as largen pr acheter ossi pr moi.

mes ami et mw on ve aler samuser un peu. Stp je pe avwr un

peu dargen?

bb, jai pa envi de lir, on pe koser msg vocal stp?

Perle Lola

Comments

comments