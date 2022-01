2021 : plus de 55 journalistes des médias tués dans le monde

Cinquante-cinq journalistes et professionnels des médias ont été tués dans le monde en 2021, un chiffre au plus bas depuis 10 ans, selon des données publiées jeudi 06 janvier 2022, par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Certes, les meurtres de journalistes ont diminué l’an dernier, mais « l’impunité pour ces crimes demeure généralisée et les journalistes restent encore confrontés à de nombreuses menaces », a déploré l’Organisation onusienne. Les données de l’UNESCO montrent que 87% des meurtres de journalistes survenus depuis 2006 ne sont toujours pas résolus.

« Une fois encore en 2021, beaucoup trop de journalistes ont payé le prix ultime pour révéler la vérité », a regretté la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay.

Deux régions ont été particulièrement affectées. A savoir, l’Asie-Pacifique, avec 23 meurtres, et l’Amérique latine et les Caraïbes, avec 14 meurtres.

Les deux tiers des meurtres des journalistes l’an dernier ont eu lieu dans des pays exempts de conflits armés. Ce qui montre les risques persistants encourus par les journalistes dans leur travail quotidien pour dénoncer les actes répréhensibles.

C’est un complet de retournement de situation, note le communiqué de l’UNESCO. Car en 2013, les deux tiers des meurtres avaient au contraire lieu dans des pays en conflit.

A travers le monde, les journalistes continuent également d’être victimes de nombreux emprisonnements, d’attaques physiques, d’intimidations et de harcèlement, notamment lorsqu’ils couvrent des manifestations.

Les femmes journalistes, dans une proportion alarmante, sont confrontées au harcèlement en ligne. Un rapport, publié par l’UNESCO en avril dernier, montre que près des trois quarts d’entre elles ont déjà subi des violences en ligne liées à leur travail.

« A l’heure actuelle, le monde a plus que jamais besoin d’une information indépendante et factuelle. Nous devons faire davantage pour que ceux qui travaillent sans relâche pour fournir cette information, puissent le faire sans crainte », appelle Mme Azoulay.

L’UNESCO est l’agence des Nations Unies chargée de garantir la liberté d’expression et la sécurité des journalistes dans le monde entier. Elle coordonne également le Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, qui célèbre ses 10 ans en 2022.

Des médias internationaux ont annoncé l’assassinat jeudi 06 janvier 2022, de deux journalistes, lors d’une fusillade entre deux gangs rivaux dans une zone en périphérie de la capitale d’Haïti, Port au prince.

