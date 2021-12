Médias: 47 professionnels distingués dans l’ordre du mérite de la communication

A l’initiative du ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie, 47 professionnels des médias et de la communication ont été distingués dans l’ordre du mérite de la communication le 16 décembre 2021, à Abidjan.

Cette cérémonie de distinction, qui était à sa troisième édition, a permis d’élever dans l’ordre du mérite de la communication 8 personnalités au rang de commandeur, 19 officiers et 20 chevaliers.

“Au nom du Président de la République, nous avons l’insigne honneur de vous distinguer en vos qualités de commandeurs, officiers et chevaliers dans l’ordre prestigieux de la communication », a déclaré le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, président de la cérémonie.

Selon Amadou Coulibaly dit AM’s , par ailleurs porte parole du gouvernement, l’ordre du mérite de la communication compte aujourd’hui parmi les plus illustres dans le système des récompenses de la république et vise à primer les agents qui se sont distingués par leur travail ou par leur contribution au développement et à la promotion de la communication et des médias en côte d’ivoire.

Cette distinction, a expliqué le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, représente pour les récipiendaires, une contribution à la noble vision de la Côte d’Ivoire solidaire prônée par le Président de la République. Celle-ci ne saurait se concevoir sans la promotion de valeurs partagées par tous. Les valeurs du travail, de l’excellence et du mérite.

Il a invité les récipiendaires à demeurer méritants de cet honneur que l’Etat de côte d’ivoire manifeste en eux. « Je vous encourage à persévérer dans la quête de valeurs harmonieuses de courage, de probité, de labeur et d’excellence renouvelée », a-t-il insisté.

La porte-parole des récipiendaires, Rokya Ouattara N’diaye a dit son infinie gratitude au gouvernement. « Nous sommes heureux et fiers d’avoir été désignés pour cette distinction et sommes reconnaissants d’avoir ravivé cette flamme d’appartenir à la grande famille de la communication ». Elle a rassuré de l’engagement des récipiendaires à demeurer de bons modèles, avec un sens élevé et avéré du devoir.

Plusieurs membres du gouvernement et personnalités du monde de la communication ont pris part à la cérémonie.

Comments

comments