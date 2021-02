Port Bouët: la maison du journaliste Jean Roche Kouamé cassée, l’UNJCI réagit

L’Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) a appris, ce mardi 9 février 2021, la destruction totale de la Villa de Jean ROCHE KOUAME, SUPER EBONY 2009, située dans la commune de Port Bouët, précisément dans la cité « Akissi Delta » à Anani . Une délégation de l’UNJCI conduite par son président Jean Claude COULIBALY qui s’est déportée sur les lieux a constaté avec consternation et regret la démolition totale de cette maison offerte par l’UNJCI, lors de la Soirée des EBONY/Nuit de la Communication en 2009.L’UNJCI constate amèrement que le confrère JEAN ROCHE KOUAME a vu son bien détruit sans dédommagement, au motif que sa maison est dans la servitude de l’autoroute de Grand-Bassam, sur le domaine public. Pour rappel, il faut signifier que la cité Akissi Delta a été achevée en 2009, avant la construction de l’autoroute de Grand-Bassam, contrairement à ce que certaines personnes veulent faire croire. Le promoteur M. Yed Benson de « Proxim Finances » est encore vivant et connu de tous.Aussi, M. Jean Roche Kouamé ainsi que les autres acquéreurs concernés par la mesure de démolition exécutée par le ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier, peuvent-ils être tenus pour responsables de cette situation ?En attendant que toute la lumière soit faite autour de cette affaire , l’UNJCI :- Condamne cet acte qui vient renforcer, une fois de plus, la situation de précarité dans laquelle vivent les journalistes de Côte d’Ivoire et contre laquelle l’Union lutte avec acharnement depuis sa création. – Apporte toute sa compassion au confrère Super Ebony 2009, Jean Roche Kouamé et marque sa solidarité avec les autres victimes.- Reste saisie de la question et demande aux autorités de jeter un regard bienveillant avec célérité sur une situation injuste et inhumaine qui n’honore pas notre pays, la Côte d’Ivoire.- Enfin, l’UNJCI se réserve le droit de donner une suite judiciaire devant les autorités compétentes afin que justice soit rendue au SUPER EBONY 2009.

